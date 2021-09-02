Президент ФЗНЦ Шугалей узнал мнения афганцев о России и русских

Афганцы из старших поколений часто узнают русских и вспоминают Советский Союз, рассказал президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог вернулся из десятидневной поездки в Афганистан и рассказал о полученном опыте в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот».

«Когда ты говоришь "русский", все вспоминают, особенно поколение старшее, Советский Союз. Сразу начинают говорить: "Здравствуйте, спасибо, до свидания". Какие-то слова знают, а кто-то даже говорит по-русски», — цитирует его издание «НьюИнформ».

По словам Шугалея, ему удалось поговорить с большим числом обычных граждан и даже с представителями движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Ученый отметил, что среди местных жителей ему не довелось встретить негативного отношения к русским людям или неприятных высказываний в адрес России.

Президент ФЗНЦ посетил Афганистан с целью проведения исследований общественного мнения. Он рассчитывал выяснить причину того, почему проамериканское правительство в стране так быстро пало.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации