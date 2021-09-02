Вернувшийся из Афганистана социолог Максим Шугалей раскрыл всю правду о происходящих событиях в стране, которую захватили талибы.

Жители Афганистана негативно отзываются о США, которые за 20 лет своего присутствия в стране не сделали ничего для ее развития, рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, который недавно вернулся из Кабула.

По словам ученого, когда он прилетел в Афганистан, то увидел хаос, который устроили американцы в аэропорту. Сотни людей просили забрать их из страны и сидели прямо посреди площади в надежде улететь, отметил Шугалей. Позже там прогремел взрыв, жертвами которого стали более ста жителей.

В настоящее время Афганистан находится под абсолютным влиянием талибов (движение «Талибан»1, террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас, как подчеркивает социолог, жизнь в афганской столице течет спокойно и без потрясений.

Шугалей рассказал, что жители страны осуждают США, которые за 20 лет своего присутствия в стране не сделали ничего для ее развития, передает издание «Экономика сегодня».

«Та ситуация, которая происходит в Афганистане сейчас, вызвана не сменой власти, а пребыванием США там на протяжении 20 лет», — подчеркнул социолог.

Он добавил, что США никогда не действовали в интересах афганского народа, а когда улетал самолет с последними американскими военными, люди решили это отпраздновать. Шугалей обратил внимание, что не слышал ни одного положительного отзыва об Америке от жителей Кабула.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации