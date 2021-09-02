Крым, Донбасс и «Джавелины». О чем Зеленский договорился с Байденом в Вашингтоне

В Вашингтоне завершились переговоры президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Последний еще вчера презентовал американским экспертам «план трансформации Украины», рассчитанный на 277 миллиардов долларов, однако глава Белого дома во время беседы с киевским гостем апеллировал к другим цифрам.

Прежде всего президенты договорились укреплять сотрудничество в сфере кибербезопасности и обороны. На эти цели Соединенные Штаты готовы пожертвовать Украине 60 миллионов долларов. Речь идет о уже знакомых украинцам переносных зенитно-ракетных комплексах «Джавелин» (Javelin) и военной технике, в том числе беспилотниках.

Говоря о наболевшем, Байден и Зеленский не могли не упомянуть «российскую агрессию». Американский президент успокоил коллегу, что США не намерены признавать воссоединение Крымского полуострова с РФ.

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма и подтверждают свою приверженность международным усилиям <…> по разрешению инициированному Россией конфликта на востоке Украины», — говорится в итоговом заявлении на сайте Белого дома.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Джо Байден продолжил тему Донбасса и пообещал украинцам гуманитарную помощь в размере 45 миллионов долларов. В нее, по словам чиновников Белого дома, будут входить «продовольствие, жилье, питьевая вода и защита для наиболее уязвимых слоев населения, в том числе пожилых людей», пострадавших из-за конфликта на востоке Украины.

Завершая разговор о финансовой помощи, президент США добавил еще 12,8 миллиона долларов на борьбу Киева с COVID-19. Деньги будут поступать не напрямую в государственную казну, а в виде медицинских препаратов и оборудования. Байден напомнил, что Соединенные Штаты уже поставили на Украину около 2,2 миллиона доз вакцины Pfizer.

Global Look Press / Stringer / dpa

Ответ Украины

Владимир Зеленский в отношении госбюджета вел себя более скромно, поэтому спич украинского президента в основном состоял из обещаний и «намерений». К примеру, глава государства заявил, что Киев продолжит укреплять антикоррупционный аппарат (Байден часто критикует Украину именно за взяточничество) и будет дальше реформировать судебную систему.

«Слуга народа» не забыл коснуться одной из главных тем западной либеральной повестки и подчеркнул, что Киев непременно выступит против любого проявления ненависти к представителям ЛГБТ, а также против расизма, антисемитизма и ксенофобии. Значимость многочисленных земляков-националистов Зеленский еще во время выступления 1 сентября в вашингтонском Мемориальном музее Холокоста оценил низко:

«Нацизм проиграл. Непосредственно проиграл — и навсегда. К сожалению, сторонники идей нацизма, ксенофобии и неравенства существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях. Какая у них роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем никаких шансов».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Аналогичные шансы на успех участники переговоров предрекли российскому трубопроводу «Северный поток — 2», который, по мнению Байдена и Зеленского, является «угрозой европейской энергетической безопасности».

Владимир Зеленский остался доволен встречей и охарактеризовал беседу с Байденом, как «нормальный мужской разговор». Президенты общались больше двух часов. При этом глава Белого дома отказался от совместной пресс-конференции с украинским коллегой по итогам переговоров, а в «успешности» проведенной встречи сомневаются даже на самой Украине.