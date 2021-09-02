Власти Польши объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с нелегальными мигрантами.

Польские пограничники с начала августа зарегистрировали более трех тысяч попыток незаконного проникновения на территорию страны. Для сравнения в прошлом году желающих попасть в Польшу было всего 120.

Кабинет министров обратился к главе государства с просьбой о специальном режиме, который будет действовать в течение 30 дней. Потом его можно будет продлить.

Литва, Латвия и Польша ранее пожаловались, что нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией становится все больше. Однако белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что не намерен больше сдерживать поток из-за западных санкций, на который нет ни сил, ни средств.