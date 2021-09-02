«За каждым браконьером бегать не будем»: глава Камчатки раскрыл секрет победы над икорной мафией

На международном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обсудили проблему браконьерства на Камчатке. В рамках вечерней программы организаторы транслировали документальный фильм «Нерка. Рыба красная», вышедший на экраны в 2020 году и завоевавший более 40 наград. Это кинолента о диком лососе, заповедных местах России и браконьерах, которые истребляют популяцию ценных рыб.

После просмотра фильма губернатор Камчатского края Владимир Солодов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» поделился собственным взглядом на проблему браконьерства, а также озвучил стратегию правительства по борьбе с незаконным выловом рыбы.

— Многие говорят, что вы буквально за год сумели вывести Камчатку на новый уровень. Теперь она скорее ассоциируется с серферами и черным песком, нежели с браконьерами, которые вылавливают рыбу у тех же берегов. Как удалось за столь короткий срок изменить положение вещей?

— Тут не нужно быть идеалистами, проблема браконьерства, конечно, не решена. Нам предстоит с ней еще бороться. Это достаточно большое направление работы. Работу здесь можно на несколько частей разделить. Первое и самое главное, на что я считаю нужно делать ставку, — это перекрыть канал сбыта. К счастью, в данном случае Камчатка — это остров в транспортном смысле, и отсюда добраться можно только судном либо морским, либо воздушным.

Global Look Press / Victor Lisitsyn/Global Look Press

Основной продукт браконьерский выработки — это икра. Икру перевозят только воздушными судами. Значит, у нас есть только одна точка — это аэропорт, в котом концентрируется браконьерская продукция. На нем мы сейчас сконцентрировали свои усилия, чтобы перекрыть этот поток. На сегодняшний день он оценивается примерно в 600-800 тонн (ежегодно) икры, которая перевозится в личном багаже пассажиров.

— Полагаем, речь идет о каких-то конкретных шагах? Какие меры на сегодняшний день уже предприняты, чтобы остановить браконьеров на Камчатке?

— Я уже выступил с инициативой, чтобы была ограничен объем перевозки 10 килограммами, которые можно без объяснительных и обосновывающих документов перевозить в ручной клади. Сейчас мое предложение находится в правительстве и идет тяжелая нормативная работа. Но я уверен, что благодаря поддержке Виктории Абрамченко (зампред правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости, – прим. ред.) нам удастся его добить.

— Принятие законопроекта — процесс довольно длительный. Какая работа проводится на месте?

— Пока мы работаем вместе с правоохранительными органами, чтобы в разовом режиме те цепочки, которые прослеживаются, были определены и по ним были соответствующие действия правоохранительных органов приняты.

пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю /

— И все-таки борьба с чем-то укоренившимся должна проводиться не только с точки зрения закона. Необходимо искать особый подход к самим людям. Каким образом вы это видите?

— Очень важно создать альтернативную занятость, потому что люди занимаются браконьерством, как правило, не от хорошей жизни, а от того, что в рыболовных поселках просто нет другого способа заработать деньги. И как раз в фильме это очень хорошо показано. Поэтому задача — дать возможность людям зарабатывать в первую очередь на туризме в тех самых местах.

— В фильме «Нерка. Рыба красная», который сегодня показали на ВЭФ, уже есть успешный пример реализации этой стратегии.

— Например, с Курильским озером это очень хорошо иллюстрируется. Там, где развивается туризм, заканчивается браконьерство, потому что слишком много внимания, слишком прозрачно все, а самое главное — есть альтернативный вид бизнеса, которым люди с удовольствием занимаются.

kamgov.ru / Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Ну, и нам просто нужно наводить порядок на реках. Делать доступ к водным биоресурсам с одной стороны прозрачным, а с другой стороны контролируемым. Чтобы местные жители могли для пропитания ловить рыбу из реки, но при этом это не приводило к тем проблемным последствиям, которые, к сожалению, у нас были в прошлые годы.

Этим мы занимаемся и будем доводить до результата, с тем чтобы мы перешли к рыболовству, с одной стороны как прозрачному бизнесу, который создает основы для благосостояния жителей, делает вклад в развитие региона и позволяет нам вот этот баланс сохранения природы и создания экономической ценности обеспечить. Это вполне возможно. И я глубоко убежден в том, что мы достаточно быстро здесь результата получим.

— Один из ваших предшественников Михаил Машковцев (губернатор Камчатской области с 2000 по 2007 год) однажды говорил, что мафию на Камчатке победить невозможно, с ней можно только договориться. Как вы считаете, можно ли победить такой «мягкой силой», просто показывая добрую сторону жизни на том же Курильском озере?

— Я скорее здесь за неизбежность наказания, прозрачность бизнеса и перекрытие системных мер. То есть важно не за каждым браконьером бегать и пытаться его найти в камчатских лесах и реках. Важно создать условия, при которых браконьерство невозможно или непривлекательно. И такие возможности можно создать. Не нужно ни с кем договариваться.

wikipedia.org / kuhnmi / CC BY 2.0

Если вспомнить лет 15 назад, когда мы все ездили за рулем и казалось, что взятки гаишникам неизбежны. А потом как-то раз, два, три — и все это ушло в прошлое и сейчас это кажется уже какими-то эксцессами. По крайней мере мы, простые горожане, с этим даже не сталкиваемся. Почему? Потому что есть камеры, появились автоматические штрафы, которые нам приходят и появилась неизбежность наказания, то есть когда ты нарушаешь скорость, ты не думаешь поймает или нет гаишник, договоришься с ним или нет. Ты знаешь, если ты превысишь скорость — ты получишь штраф.

Так же и здесь: неотвратимость наказания, прозрачность сфера и единообразие правил. Это вполне возможно и мы именно из этого будем исходить в решении этого вопроса.