Экономист Лобода оценил программу Беглова о переподготовке кадров в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства о выделении промышленным предприятиям города субсидий для повышения квалификации кадров.

Согласно указу, денежные средства на подготовку и переподготовку работников предприятий предоставляются в размере 80% от понесенных затрат за период с 2 декабря прошлого года по 1 декабря 2021 года. При этом наивысший размер выплат на одного получателя составляет 3 млн рублей, а максимальная стоимость обучения по договору на одного сотрудника не должна превышать 300 тыс. рублей. На данную программу власти Петербурга выделили из бюджета 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода считает, что главной проблемой в экономике России сегодня являются не санкции и курс рубля, а неприлично низкая эффективность труда. В связи с этим он назвал программу Беглова о повышении квалификации кадров первой ласточкой в реализации проекта увеличения экономической конкурентоспособности Северной столицы. сообщал ФАН.

«Новые знания, технологии производства и продвижения товаров и услуг постоянно обновляются. По моим оценкам, более широкая реализация программы переподготовки кадров в Санкт-Петербурге может оцениваться в порядке 1 млрд рублей», — высказался Лобода.

По мнению эксперта, в такой бюджет можно заложить переобучение не менее десяти тысяч человек с привлечением первоклассных бизнес-тренеров из крупнейших российских федеральных и международных компаний. От этого выиграют и сотрудники предприятий, и владельцы бизнеса, а также городской бюджет, заключил экономист.