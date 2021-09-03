«Не хватило смелости». Почему премьер Японии проигнорировал ВЭФ

На международный Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября, съехались представители более 60 стран мира, однако официальных лиц одного из самых восточных соседей России — Японии — в их числе нет.

По мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, причина кроется в том, что в Токио это мероприятие считают бесполезным в контексте налаживания российско-японских экономических отношений.

Ранее, по данным портала Yahoo News Japan, главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като объявил, что премьер страны Есихидэ Суга не примет «никакого участия» в ВЭФ. Глава японского правительства решил проигнорировать не только очный формат мероприятия, но и онлайн-конференцию. Он не направил в адрес форума даже письменного обращения.

«Дело в том, что, по всей видимости, он в этом большого смысла не видит, так как все попытки предыдущего премьера интенсифицировать экономические связи с Россией, в том числе с помощью этой площадки, они большим успехом не увенчались. И более того, эта политика оказалась деструктивной для двусторонних отношений в том плане, что создавала иллюзии, которые не оправдывались», — пояснил востоковед.

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Однако выяснилось, что Суга даже не получил от Москвы приглашения на форум. Жители Японии не упустили возможности отпустить по этому поводу несколько ироничных комментариев.

«Не хватило Суге смелости противостоять России, проявляющей неуступчивость в вопросе о возврате островов!»

«А вы подумайте о японском народе! Япония во всем опаздывает. Промышленная реформа не проводится, новые технологии не развиваются. Новые рынки не осваиваются. Безработица растет, а квалифицированных работников в другие страны не посылают! Даже на Олимпиаде Япония толком заработать не смогла! Мы движемся в противоположную сторону от прогресса!» – отметили пользователи.

Отметим, на площадке ВЭФ все дни работает корреспондент «Политики Сегодня». Ранее «ПС» удалось получить эксклюзивное интервью с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, который поделился мнением о браконьерстве на полуострове. Также мы рассказали, чем кормят почетных гостей форума в приморской столице.