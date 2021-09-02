Путин озвучил исторические цели по Дальнему Востоку в ответ на выступление Силуанова

Историческая задача Правительства России заключается в приумножении численности населения Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов выступил с докладом, в котором он заявил о необходимости говорить не только о том, что регионам не хватает денег, но и хорошем. Министр подчеркнул, что для субъектов РФ уже много сделано.

«Если бы было так хорошо, как бы нам хотелось, чтобы люди это ощущали, что им хорошо, люди приезжали бы сюда, а не уезжали», — ответил Путин.

Исторической целью Правительства России является преумножение численности населения Дальнего Востока, территории которого осваивались предками на протяжении столетий, рассказал глава государства.