Крым покоя не дает. В Киеве подняли вопрос о переименовании Симферополя

Украинский журналист, находящий в международном розыске, Айдер Муждабаев призвал Верховную раду Украины переименовать некоторые крымские города и тем самым лишить их «русских и древнегреческих названий».

«Вернуть топонимику Крыма, чтобы не было там русского мира и духа — отличная идея», — заявил он на своем YouTube-канале.

Журналист полагает, что массовое переименование городов Крыма станет новым шагом к декоммунизации. Впрочем, Муждабаев увидел в действующих названиях крымских городов не только «русский и советский дух», но и руку императрицы Екатерины II, которую назвал «дикаркой».

«Отменить все эти придуманные Екатериной псевдогреческие названия — Евпатория, Феодосия, Симферополь, Севастополь. <…> Может, кто-то не знает, но это не от древних греков. Это Екатерина так себе мир видела», — сказал Муждабаев.

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А у крымских городов есть свои, «исторические» названия тюркского происхождения, продолжил он. И поскольку Верховная рада прошлого созыва «испугалась» России и не стала менять названия городов на полуострове, рассуждает журналист, это следует сделать действующим парламентариям.

Айдер Муждабаев занимает должность замдиректора украинского телеканала ATR и прославился своими провокационными заявлениями в адрес России. Например, в 2019 году журналист предлагал возродить «Великое княжество Литовское» через присоединение к нему российских земель. В прошлом году Следственный комитет РФ предъявил ему обвинения в призывах к терроризму и объявил Муждабаева в международный розыск.

Ранее журналист посоветовал президенту Соединенных Штатов Джо Байдену не идти на компромиссы с Россией.