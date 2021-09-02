Ищенко: Зеленский пока не догадывается, что может стать «голым королем»

Украинский лидер Зеленский, побывав в Вашингтоне и встретившись, наконец, с американским президентом Джо Байденом, получил то, что хотел – повод для пиар-кампании на Украине.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, подведя итог визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, который откладывался американской стороной несколько раз, но в конце концов состоялся.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на то, для украинцев этот визит будет преподноситься командой президента как успех, Зеленский в США столкнулся с откровенно унизительным и пренебрежительным отношением. Но ответственность за это, по словам Ищенко, лежит не на американцах, а на окружении самого Зеленского.

«Встречи Зеленского в нескольких министерствах организовывало посольство. Именно посольство и отвечает за унизительный вид Зеленского, который неприкаянно болтался на фоне подписывающих бумаги украинских и американских чиновников, — объяснил политолог. — Подчеркиваю, американцы, безусловно, хотели унизить Зеленского, но они даже додуматься не смогли до столь полного и глубокого унижения, которое организовали ему его собственный Офис, МИД и посольство Украины в США».

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Американский президент, Джо Байден, по мнению Ищенко, проводив Зеленского, может вздохнуть свободней – мало того, что он наконец отделался от надоедливого гостя, который не понимал намеков о том, что его приезд в Вашингтон нежелателен, но и легко отделался, так как в США пресса практически не заметила приезда украинского лидера.

И хотя Зеленский со своей точки зрения может считать себя победителем, Украина от его поездки в Америку только проиграла, так как все унижения, которым в США подвергся украинский президент стали унижением для возглавляемого им государства.

«Но в принципе Украину тоже никому не жалко: ни Байдену, ни Зеленскому, ни украинской элите, ни даже украинскому народу. Всех остальных тоже больше свои дела беспокоят, чем украинские проблемы», — отмечает Ищенко.

Но в защиту Зеленского, добавил политолог, нужно отметить, что он всего лишь оказался достаточно амбициозен, непрофессионален и глуп, чтобы доверить организацию своего визита в США таким же амбициозным, но глупым непрофессиональным советникам.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

А причина им верить у него была, ведь эти советники помогли Зеленскому хотя бы на время разрешить внутренние украинские проблемы путем концентрации власти на жесткой президентской вертикали, напомнил Ищенко.

«Конечно, использование СНБО в виде «карающего меча» президента — большой риск. Его члены могут отказаться голосовать как надо Зеленскому. Все остальные органы власти могут просто отказаться выполнять неконституционные решения СНБО. В общем, в один прекрасный день Зеленский может обнаружить себя "голым королем", — предупреждает политолог в заключение.

Но все это, если и произойдет, то потом, а пока «амбициозный комик», по словам Ищенко, даже не догадывается о том, что его президентство может закончится таким образом.