Напавшего на россиян в Стамбуле турка приговорили к 36 годам тюрьмы

Турецкий суд признал местного жителя виновным в покушении на жизнь трех граждан РФ. Злоумышленника отправят в тюрьму на 36 лет.

Осужденный совершил преступление в январе 2021 года. Он нанес многочисленные колото-резаные раны двум женщинам и мужчине в одном из районов Стамбула, передает газета Milliyet.

Медики скорой помощи доставили пострадавших в больницу, где за состоянием пациентов пристально следили врачи. Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали нападавшего, возбудив по факту произошедшего уголовное дело.