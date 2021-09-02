«Любовь к родине сильнее смерти». На экраны страны выходит продолжение российского боевика «Шугалей-3»

В четверг, 2 сентября, в 23:50 на канале НТВ состоится премьера фильма «Шугалей-3. Возвращение». Рейтинг ожидания картины на «КиноПоиске» составил 99 %. В центре сюжета уже знакомый российскому зрителю герой — социолог Максим Шугалей.

Он и переводчик Самер Суэйфан возвращаются в Россию после долгого плена в ливийской тюрьме «Митига». Несколько месяцев спустя на Шугалея выходит бывший управляющий банка в Триполи Фарид и предлагает встретиться в Египте — у него появилась новая информация о террористах в Ливии.

Но встреча друзей в Каире так и не состоится. Чтобы помочь Фариду избежать собственной судьбы, Максиму придется на время отложить свои планы. Ознакомиться с трейлером фильма можно по ссылке.

К своим ролям вернулись Кирилл Полухин, Олег Абалян, Екатерина Решетникова и Сергей Яценюк. Актерский состав пополнил заслуженный артист России Алексей Кравченко. По словам актеров, съемки проходили в непростых с физической точки зрения условиях. Им приходилось справляться с неимоверной жарой, однако съемочная группа преодолела все трудности.

Федеральное агентство новостей /

За съемки третьей части отвечали режиссер Михаил Вассербаум, сценарист Владимир Измайлов и продюсер Сергей Щеглов.

Напомним, фильмы «Шугалей» и «Шугалей-2» вышли в мае и сентябре 2020 года. Их основой послужила реальная история двух россиян, которые проводили социологическое исследование в Ливии во время гражданской войны. Чтобы собранные ученым данные не были обнародованы, боевики похитили социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана. В тюрьме они провели 1,5 года, где оба подвергались жестоким пыткам и угрозам, однако верили в спасение и не сдавались.

Киноленты были сняты с целью вызвать общественный резонанс и вызволить из плена двух россиян. После освобождения в декабре 2020 года Максим Шугалей признался, что фильмы серьезно повлияли на отношение ливийских тюремщиков к пленникам.

кадр из фильма «Шугалей-3» /

«Как сказали мои коллеги, что с появлением фильма "Шугалей" появился новый жанр исторического кино, когда рассказывается о событиях, которые происходят именно сейчас, когда эти события еще не закончились», — рассказал изданию «Слово и Дело» исполнитель главной роли в фильме, актер Кирилл Полухин.

Обе киноленты, основанные на реальных событиях, вызвали огромный отклик у аудитории. В онлайн-кинотеатре Wink «Шугалей» попал в ТОП-5 лучших фильмов, а пользователи «КиноПоиска» оценили первые две части киносаги на 6,5 и 6,7 баллов из 10.

Премьеру «Шугалея» поддержала певица Татьяна Буланова. Она выложила в Instagram ролик на свою песню, которая стала оригинальным саундтреком к фильму. В видео используются кадры из третьей части боевика.