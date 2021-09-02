В месте захоронения радиоактивных отходов в Карском море был найден реактор АПЛ

В Карском море был обнаружен контейнер с реактором атомной подводной лодки К-19. Об этом сообщил руководитель центрального аэромобильного отряда «Центроспас» Евгений Линейцев.

С 28 августа отряд Линейцева находится в акватории Северного Ледовитого океана. Представители спецподразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» вместе с учеными из Института океанологии РАН при помощи телеуправляемого робота «Фалькон» исследуют дно Карского моря на наличие затопленных радиоактивных объектов.

В данный момент специалисты намерены внимательно осмотреть найденный реактор К-19. Также будет проведен спектральный анализ и забор растительного материала с поверхности.

К-19 — это АПЛ с баллистическими ядерными ракетами. Является первым советский атомный ракетоносец. В ноябре 1960-го года госкомиссия сообщила о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. Из-за многочисленных аварии получила прозвище «Хиросима». Лодку вывели из состава флота в апреле 1990 года и утилизировали.