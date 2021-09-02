Пожилые люди сильнее чувствуют холод из-за уменьшения количества иммунных клеток

Главную причину, по которой пожилые люди сильнее других чувствуют холод, назвали американские ученые.

На протяжении длительного периода времени исследователи из Сан-Франциско занимались изучением этого феномена. По результатам своей работы они написали научную статью, которую опубликовали в журнале Cell Metabolism.

«По мере старения в организме уменьшается количество иммунных клеток. Они отвечают за восстановление тепла тела при низких температурах», — объяснили они.

По словам ученых, именно иммунные клетки помогают организму поддерживать метаболические функции. Из-за этого пожилые люди больше других страдают от воспалений и проблем с обменом веществ.

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