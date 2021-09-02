Журналист из США Васюра поведал о реальном отношении американцев к Украине

Украина не важна для Соединенных Штатов Америки, поэтому они не поддержат ее в споре с РФ по поводу «Северного потока – 2».

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» высказал американский журналист Майкл Васюра.

Ведущий телепередачи Артем Шейнин, комментируя долгожданный для Киева визит украинского президента в Вашингтон, поинтересовался, сможет ли Владимир Зеленский навязать президенту США Джо Байдену такой «залежалый товар и тухлятину» как разговоры про российскую агрессию. По словам Шейнина, Зеленский может использовать подобные аргументы, чтобы надавить на Байдена в вопросе «Северного потока – 2».

В ответ Васюра выразил надежду, что для украинского лидера подобная риторика это лишь переговорная позиция.

«Ему (Зеленскому) надо понять, что Германия важнее для Америки, чем Украина. И мы не будем портить отношения с Германией из-за "Северного потока – 2"», — подчеркнул американский журналист.

В это момент к разговору подключилась украинская гостья – журналистка Янина Соколовская, которая заявила, что Соединенные Штаты Америки считают Украину своеобразной витриной западного мира, которую они демонстрируют России и постсоветскому пространству. И в этом ключе, Киев, по ее словам, может рассчитывать на поддержку Вашингтона.

Pr Scr 1tv.ru /

Однако Майкл Васюра опроверг это утверждение Соколовской, и невольно проговорился о реальном отношении американцев к Украине.

«Янина, средний американец не знает, где Украина находится. Для внутренней политики намного важнее отношения с Европой, чем с Украиной. С геополитической точки зрения Украина очень важный партнер, но это не пуп земли», — заявил гость передачи.

Напомним, 1 сентября в Вашингтоне состоялась, наконец, встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которую американская сторона неоднократно переносила и откладывала.

Как говорили перед встречей многие эксперты-международники и политологи, для Зеленского это время может оказаться не самым удачным, для того, чтобы попытаться заручиться поддержкой Белого Дома, так как внимание американского руководство сейчас отвлечено на катастрофическое бегство военного контингента США из Афганистана, а также на последствия разрушительного урагана «Ида», обрушившегося на днях на юго-восточные регионы страны.