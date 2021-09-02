Глава Росмолодежи рассказала о Всероссийском форуме, который пройдет в Республике Алтай

Республика Алтай готова принять один из всероссийских молодежных форумов. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Росмолодежью на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала «Политике Сегодня», что регион станет подходящей площадкой для форумов по теме экологии или туризма.

«У нас 16 форумов входит в федеральную кампанию. Например, международный форум "Мы вместе" или большой экологический форум "Экосистема". Они не закреплены за конкретным регионом. Каждый год мы будем собирать заявки от регионов, кто готов принять у себя общероссийское мероприятие», — рассказала Разуваева.

ТАСС / Александр Щербак

По ее словам, такие слеты могут положительно повлиять и на демографию.

«Это в каком-то смысле формирует правильную, осознанную миграцию, когда регион становится точкой притяжения, формируется сопричастность к территории», — отметила глава Росмолодежи.

ВЭФ проходит на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 2 по 4 сентября. В форуме участвует президент РФ Владимир Путин.