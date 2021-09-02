К вам едет Эскобар. Кого США послали на Балканы, чтобы «сломить сербов»

На Балканы летит Габриэль Эскобар — опытный дипломат и полиглот назначен новым спецпредставителем президента США на полуострове. Сербские СМИ, подтверждающие трансфер чиновника, пишут, что он приступит к работе 7 сентября и заменит на посту спецпредставителя Мэтью Палмера.

Западные эксперты связывают назначение Эскобара с новым дипломатическим курсом Белого дома под главенством Джозефа Байдена. Демократ стремится проводить «более энергичную политику на Балканах», рассказали газете «Коммерсантъ» западные источники. Богатый опыт назначенца позволит ему укрепить американское влияние в юго-восточной Европе.

Ирак, Куба, Россия

Послужной список Габриэля Эскобара действительно впечатляет. В начале 2010 годов он работал руководителем группы по восстановлению провинций в Ираке, после чего занимал пост генерального консула Соединенных Штатов в Пакистане. Затем следовали должности замглавы американской дипломатической миссии в Боливии и координатора по делам Кубы в Госдепартаменте.

«Бонусами» идут более мелкие посты, с которых начинал перспективный дипломат: сотрудник посольства США в Лиссабоне, заместитель политического советника в Риме, офицер военно-политической службы в Праге (от Бюро по военно-политическим вопросам) и вице-консул в Москве.

ТАСС / PPI

На парадном кителе Эскобара красуются несколько нагрудных знаков, в том числе шесть орденов «Высшая награда Государственного департамента США за заслуги» (State Department’s Superior Honor Award). Чиновник свободно говорит на русском, итальянском, сербском, испанском, португальском и чешском языках.

Впрочем, фундаментом для его дипломатических свершений с конца 90-х годов служат Балканы. Эскобар состоял на различных должностях в Белграде, Подгорице, Баня-Луке. Когда военно-политический блок НАТО и США противостояли Слободану Милошевичу – первому президенту Сербии — Габриэль Эскобар был главой политического отдела сербского посольства США.

wikipedia.org / Общественное достояние

Сербский баланс

С Косовской войны прошло два десятилетия, а политика США по отношению к Приштине не изменилась. Робкие дипломатические шаги навстречу друг другу Сербия и Косово не без помощи Вашингтона начали делать в 2013 году. Подписав соглашение «о принципах нормализации отношений», премьер-министры Хашим Тачи и Ивица Дачич обязались помогать сербским общинам в Косово, но к серьезным практическим шагам это не привело.

После выборов 2020 года в США частично признанная республика получила еще более мощное покровительство Белого дома. В торжественном обращении к сербским властям перед Днем государственности 15 февраля Джо Байден намекнул Белграду на признание Республики Косово и проведение реформ.

«Мы [США] и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в вопросе европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжелых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косово, которое сфокусировано на взаимном признании», — сообщил американский президент.

Global Look Press / Stefani Reynolds

Однако Сербия, как сейчас, так и много лет назад, навстречу американским призывам идти не торопится. В Вашингтоне всегда считали проблемой умение президента Александра Вучича лавировать между востоком и западом, рассуждает ведущий научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, иностранный член Сербской Академии наук и искусств Елена Гуськова.

Назначением Эскобара Вашингтон планирует призвать Белград к ответу на вопрос, чьей дружбой он больше дорожит, уверена эксперт.

«Речь идет не о сербах вообще, а конкретно о руководстве страны. Все ближайшее окружение Вучича смотрит также, как он. Они не имеют собственной точки зрения. Видимо, американцам надоело, что сербы балансируют. Им нужно, чтобы сербы повернулись спиной к России, ввели санкции против России, как все другие европейские страны, и полностью ориентировались на такие организации, как НАТО и Евросоюз», — объяснила Гуськова.

Мэтью Палмером – прошлым спецпредставителем США на Балканах – в Белом доме остались недовольны из-за пассивной дипломатии. Более опытный и энергичный Эскобар – хороший шанс на укрепление проамериканских позиций среди властей Сербии, но не среди простых жителей страны, которые до сих пор помнят ужас 90-х годов.

«Тогда Россия была далека от своей традиционной роли на Балканах, поэтому Америка решила, что Балканы будут отныне находится под их влиянием, — добавила Гуськова. — Но сербов сломить не удалось ни бомбардировками в 90-е, ни сменой власти. Ведь пришли новые люди, ориентированные на Запад, но все равно ничего не вышло. <…> Поэтому сейчас предпринято кадровое укрепление, а в будущем будут вливания денег на Балканы».

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Финансовые вливания, о которых рассказала член Сербской Академии наук и искусств, начались еще при президентстве Дональда Трампа. Напомним, что год назад президенты США и Сербии подписали большой экономический договор, включающий в себя множество пунктов. Впрочем, ни в одном из них Косово не упоминалось, как самостоятельное государство.

«Это двухстороннее, а не трехстороннее соглашение, и это важная разница. Третья сторона в данном случае не признана как субъект международного права, и это для нас было чрезвычайно важно», — успокоил сограждан Вучич.

Говорить о смене курса Белграда в сторону Вашингтона после назначения Эскобара пока нельзя, подытожила Елена Гуськова. Пророссийские настроения в Сербии берут верх — едва ли шести орденов Госдепартамента США хватит, чтобы повернуть время вспять и заставить сербов забыть рев бомбардировщиков НАТО и разрывы американских снарядов над головами.