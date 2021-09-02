Песков: Россия примет контрмеры в случае вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Президент РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что возможное расширение НАТО на восток за счет Украины не останется без контрмер со стороны Москвы.

В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в открытии церемонии Восточного экономического форума во Владивостоке, где ответил журналистам на ряд вопросов, в частности по ситуации на Украине. По словам представителя Кремля, в случае вступления Украины в блок НАТО России придется принять ответные меры.

«Придется принимать контрмеры, вести перебалансировку, чтобы на 100% обеспечить безопасность», — пояснил предстаитель Кремля.

На прошлой неделе американское издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические и военные источники сообщило, что в НАТО всерьез обсуждают вопрос расширения военного присутствия у российско-украинской границы за счет переброски на Украину четырех тысяч солдат. Пентагон в свою очередь намерен выделить Киеву 60 миллионов долларов на укрепление армии для противостояния «российской агрессии».