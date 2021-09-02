АТОР перечислил востребованные у россиян направления для отдыха в межсезонье

Россияне имеют множество вариантов для отдыха внутри страны благодаря программе зимнего кешбэка, отметил глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский.

Чаще всего путешественники проводят межсезонье в южных регионах России. В их число входят Краснодарский край и Крым и Минеральные Воды на Кавказе. Популярностью также пользуются горнолыжные курорты и термальные источники в Тюмени.

«В период межсезонья востребованы одновременно и южные наши направления, так как мы живем в северной стране, как-никак большинство жителей проживает в неблагоприятных климатических условиях. Это и Краснодарский край, и Крым, это и горнолыжные наши курорты, Красная Поляна, Урал, Сибирь», — сообщил Уманский в комментарии NEWS.ru.

Благодаря программе кешбэка жители России стали чаще путешествовать в межсезонье. Программа продемонстрировала себя крайне эффективно, считает руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

Ранее стало известно, что в этом году Ростуризм планирует запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Кешбэк можно будет получить с 15 января по апрель 2022 года, рассказала глава ведомства Зарина Догузова, сообщает телеканал «360».