Президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей объяснил, почему американцы запретили проводить съемку в аэропорту Кабула. Об этом он рассказал на брифинге.

Ученый накануне вернулся из Афганистана, где проводил социологическое исследование. Там он побеседовал с местными жителями и смог лично узнать, какая обстановка складывается в исламской стране. Во время брифинга в медиацентре «Патриот» Шугалей, в частности, рассказал о хаосе в кабульском аэропорту, который устроили контролирующие воздушную гавань американцы.

«Везде валялся разорванный багаж, одежда людей, которые пытались уехать. Там была жуткая грязь, антисанитария, везде сидели там», — приводит слова социолога Федеральное агентство новостей.

Шугалей также отметил, что на площади возле аэропорта присутствовали порядка 300 человек, которые хотели покинуть республику. По его словам, первыми жертвами взрывов стали именно находившиеся в том месте люди.