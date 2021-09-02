Жителям Чечни сообщили об открытии новой мечети имени прадеда Рамзана Кадырова

Открытие новой мечети запланировано на территории Чечни. Она будет носить имя прадедушки главы республики Рамзана Кадырова.

Объявление об открытии мечети в социальных сетях сделал Рамзан Кадыров. Он рассказал, что торжественное мероприятие запланировано на 5 сентября.

«Мы откроем новую великолепную мечеть в грозненском городском округе. Она появится в поселке имени Джамлайлы Алиханова», — написал он в соцсетях.

Мечеть станет 1308-й по счету, открытой на территории Чечни, сообщил Рамзан Кадыров. Она будет носить имя прадеда главы республики — Абдул-Кадыра.