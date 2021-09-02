Глава ВТБ оценил возможность работы крупнейших банков в Республике Крым

Глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал ситуацию с работой крупнейших кредитных организаций Российской Федерации на территории полуострова Крым.

Самым крупным российским банкам нет необходимости выходить на рынок региона. Об этом Костин рассказал в ходе беседы с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — добавил глава ВТБ.

Он также оценил положение рынка региона на данный момент. Ситуация с кредитованием и покрытием банковскими услугами на полуострове нормализовалась, цитирует бизнесмена ТАСС.