Экс-депутат Рады Савченко указала на предательство Украины Зеленским

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернется для страны «экономическим предательством».

«Если говорить простым языком: мы берем кредиты в США, для того чтобы потратить их на американскую продукцию, поднять этим американскую экономику, выплатить зарплаты американским рабочим», — сказала она в эфире телеканала «Первый независимый».

Такое развитие событий сулит Украине падением экономики в кредитную яму «с процентами», уверена экс-депутат.

Другим разрушительным фактором Савченко назвала подписание меморандума по энергетике. Бывший депутат напомнила, что это не первый документ по строительству энергоблоков АЭС, который Украина подписывает с другими государствами, однако до сих никаких конкретных результатов это не принесло.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, Министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, цифровой экономике, инфраструктурной и сельскохозяйственной отрасли.

Помимо этого Зеленский объявил, что украинская компания «Энергоатом» и американская Westinghouse Electric Company тоже заключили соглашение о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС и еще четырех блоков по технологии американской компании.

Ранее Надежда Савченко уже критиковала сотрудничество Киева и Вашингтона. По мнению бывшего депутата, Украине пора отказаться от поддержки «колонизаторов» из США, и начать самостоятельно отстаивать свои интересы.