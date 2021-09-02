Высказывание Зюганова об Иисусе Христе вызвало неожиданную реакцию в РПЦ

Высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова об Иисусе Христе является некорректным. Об этом заявили в Русской православной церкви.

Политик ранее назвал Иисуса Христа «первым коммунистом на планете».

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывание политика, заявил, что считает неуместным и некорректным это утверждение. По его словам, Иисуса Христа не следует сравнивать с какими-либо политическими или экономическими учениями.

Кипшидзе также напомнил, что православные храмы готовы принять всех граждан, несмотря на политические предпочтения, пишет РИА Новости.