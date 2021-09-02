Google и Apple получили требование ограничить доступ к приложению ФБК

Роскомнадзор направил Google и Apple требование об ограничении в их сервисах доступа к приложению запрещенного на территории России ФБК1.

В случае непринятия мер по ограничению доступа к платформе Фонда борьбы с коррупцией (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), а именно приложению «Навальный», компаниям грозят миллионные штрафы. Ведомство будет рассматривать такие действия Google и Apple как вмешательство в российские выборы.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России