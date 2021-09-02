«Столица переезжает в Нью-Васюки»: ВЭФ сулит Владивостоку небывалый расцвет

Во Владивостоке постепенно завершается стартовый день Восточного экономического форума, который город не видел с 2019 года. Виной тому пандемия коронавируса, наложившая отпечаток на все без исключения сферы жизни.

Именно с этой догмы и начал свое выступление в рамках заседания клуба «Валдай» полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Один из хозяев Дальнего Востока 2 сентября на сессии «Глобальные вызовы и возможности для ДВ и Арктики» констатировал, что ушедший год значительно ослабил поток инвестиций в регион, однако он и его команда намерены к концу 2021-го сделать все возможное для решения этой проблемы.

И судя по цифрам, представленным публике, вице-премьер находится на верном пути.

«Объем инвестиций в Дальний Восток превышают среднероссийский показатель на 39%», — сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации.

К слову, сам Трутнев с утра приехать на ВЭФ не сумел, ограничившись общением в онлайне. Зато приехали другие.

Идешь по коридору — глаза разбегаются. Вроде бы лицо и знакомое, да как его узнать, разве что по этим самым глазам, которые маской не скроешь. Губернаторы губернаторами, министры министрами, а правила равны для всех — на острове Русский тотальный масочный режим.

instagram.com / @vv_solodov

Одно спасение — чиновники, которые носят очки. Вот губернатор Камчатского края Владимир Солодов буквально за мгновение жмет руку как минимум трем участникам ВЭФ и успевает обменяться мнениями, не без оптимизма изучая стенд с презентацией нового терминала аэропорта Елизово.

Тайм-менеджмент настолько жесток, что помощница главы региона отправляет корреспондента «ПС» восвояси после просьбы о небольшом комментарии — свободная минутка у Солодова появится только после 22:00. Нелегко быть губернатором.

События вокруг меняются с невероятной быстротой. В десяти метрах от стенда с аэропортом Елизово глава Роспотребнадзора Анна Попова дает старт сезонной кампании против гриппа. Поворачиваешь голову — руководитель Ростуризма Зарина Догузова и Алексей Цыденов подписывают новый договор о сотрудничестве.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Контрактов, меморандумов и договоров за первый день было подписано превеликое множество. Русгидро и «Роснефть» заключили соглашение о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. Предполагается, что заправки нового поколения на АЗС нефтяного гиганта появятся, в частности, на трассе Москва — Владивосток.

Не отставали и другие окологосударственные корпорации — «Газпром», РЖД, «Аэрофлот» не уедут из Владивостока с пустыми руками.

В суматохе бизнес-встреч едва не осталось незамеченным появление Владимира Путина: кто-то говорил, что приплыл президент на остров Русский на корабле, а кто-то настаивает, что видел главу государства выходящим из «Ауруса».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

С приездом Путина повестка форума заиграла новыми красками. Встречи носили максимально продуктивный характер и сулили губернатору Приморья Олегу Кожемяко вливания федеральных денег на триллионы рублей. Но и головной боли у него на пару с Труневым, конечно же, прибавится.

Решительности краевых властей позавидовал бы сам Остап Бендер. И если со строительством города Спутник ему еще можно было тягаться аргументом про Нью-Васюки, то на фоне планов провести во Владивостоке летнюю Олимпиаду-2036 идея межгалактической шахматной олимпиады в Васюках выглядит ребяческой фантазией. Не день, а сплошной праздник.