Криминальный авторитет пытался въехать в Испанию по поддельному украинскому паспорту

Испанские правоохранители задержали в аэропорту Барселоны вора в законе Левана Абуладзе, который сбежал перед началом судебного заседания во Владимире.

Сотрудники полиции Испании заявили, что Абуладзе пытался въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту, чтобы позднее «руководить своей преступной организацией анонимно», передает пресс-служба страны.

Злоумышленник в декабре 2020 года скрылся из здания Октябрьского суда Владимира, когда попросился в туалет до начала заседания. Абуладзе ранее инкриминировали дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Подозреваемому грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.