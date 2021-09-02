Евросоюз готовит новый пакет санкций против Белоруссии

В Евросоюзе приступили к работе над новым пакетом санкций против Белоруссии.

Об этой инициативе Европейского Союза сообщил в Twitter европейский обозреватель «Радио Свобода»1 (иностранное СМИ, признано в РФ иностранным агентом) Рикард Йозвяк.

«Представитель Европейской службы внешних связей подтвердил в Европарламенте, что началась совместная работа со странами-членами ЕС над пятым пакетом санкций в отношении Беларуси», — сообщил он.

В свою очередь, на слушаниях в Европарламенте заместитель главы Министерства иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил, что в пакет будут в том числе включены лица и государственные компании, участвующие в доставке мигрантов к границам со странами ЕС, передает издание EurAsia Daily.

Евросоюз не признает легитимность Александра Лукашенко. Из-за действий властей по подавлению протестов, вспыхнувших в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, ЕС ввел уже четыре пакета санкций против республики. В него попали не только чиновники и предприниматели, но и некоторые государственные компании.

Ранее «Политика сегодня» сообщала о союзных программах, разработанных властями России и Белоруссии. Они могут быть подписаны в октябре или ноябре.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента