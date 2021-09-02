Украинцы посчитали неуместными слова Зеленского о «химии» на встрече с Байденом

На Украине высмеяли слова президента Владимира Зеленского о том, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была плодотворной. По мнению украинских пользователей, Киев так и не смог достичь существенных договоренностей с Вашингтоном.

На брифинге Зеленский заявил, что не знает, возникла ли «химия» во время его общения с Байденом, однако переговоры прошли в «конструктивной атмосфере». Он также обратил внимание, что вместо запланированного часа беседа длилась целых два.

«Это говорит о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной… не в постоянно солнечной атмосфере, а в мужском разговоре», — отметил глава государства.

Global Look Press / Stefani Reynolds

Впрочем, украинцы не разделили радость Зеленского и посчитали подобную метафору неуместной.

«Возникшую "химию" легко проверить. Надо у Байдена спросить, кто такой Зеленский и как его зовут», — иронизирует один из пользователей в Twitter.

По мнению другого комментатора, успешной встречу можно назвать только в том случае, если она завершится братским поцелуем, как на переговорах генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с главой ГДР Эрихом Хонеккером в 1979 году.

«Чтоб была "химия", надо заканчивать встречи как [Леонид] Брежнев», — написали под публикацией в Facebook.

ФБА «Экономика сегодня» / Елена Васильева

Некоторые пользователи посоветовали Зеленскому не ждать от встреч с международными лидерами искренних чувств.

«Опять "химию" ищут. Увы, в международной политике нет большой и чистой любви», — высказался один из комментаторов.

Примечательно, что западные СМИ точно так же, как и украинцы, усомнились в том, что Зеленскому удалось многого добиться на переговорах с Байденом. В частности, издание The Washington Post полагает, что американский лидер едва ли будет делать шаги навстречу Киеву, поскольку не так давно четко «дал понять, что рассматривает строительство газопровода "Северный поток — 2" как состоявшийся факт».

Переговоры Зеленского и Байдена прошли 1 сентября в Белом доме. Главы государств выступили против строительства российского газопровода в обход Украины, отказались признавать воссоединение Крымского полуострова с Россией, а также приняли меморандум о стратегическом партнерстве.

Позднее на брифинге украинский президент признался, что забыл «детально» поговорить с Байденом о его визите на Украину, однако пояснил, что этот вопрос обсуждался по телефону.