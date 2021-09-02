Владивосток готов провести Олимпиаду-2036

Мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город готовится подать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году.

Шестаков выступил на сессии «Развиваем ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток?» Восточного экономического форума. В рамках мероприятия он заявил, что город планирует заявиться на проведение следующей летних Игр.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это все то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — пояснил градоначальник.

Летние Олимпийские игры-2020 состоялись с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Токио. Россия участвовала в международных соревнованиях без национальной символики и гимна из-за санкций WADA. Команда заняла пятое место в общем медальном зачете по количеству выигранного золота.