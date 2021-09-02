Президент РФ предложил ставить самые смелые цели по развитию Дальнего Востока

Необходимо ставить амбициозные цели и решать смелые задачи в вопросах развития Дальнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в рамках поездки во Владивосток принял участие в совещании социально-экономического развития ДФО. В ходе мероприятия он призвал ставить амбициозные цели и решать смелые задачи. По его словам, необходимо ориентироваться на отдаленную стратегическую перспективу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключал участие Владимира Путина в G20 по Афганистану. Это будет возможно, если мероприятие согласуют.