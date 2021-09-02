Оформление временной регистрации в регионах России стало доступно через «Госуслуги»

Встать на учет по месту пребывания теперь можно через портал «Госуслуги» без посещения отделений МВД или МФЦ.

Возможность прописать ребенка также появится на сайте с 2022 года, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Благодаря новой функции гражданин получает свидетельство о регистрации по месту пребывания в электронном виде. Документ заверяют усиленной квалифицированной подписью. Получить к нему доступ можно через личный кабинет на «Госуслугах». Заявляется, что свидетельство считается равнозначным бумажной версии. В случае необходимости его можно распечатать и предъявить.