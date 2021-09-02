Социолог Шугалей: талибы заверили, что не будут угрожать соседним странам

Движение «Талибан»1 сделало большой шаг, когда избавило Афганистан от американской интервенции, однако впереди у талибов много работы по налаживанию государственных механизмов. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» выразил социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

«Талибам нужно поднять страну, создать институт, который будет управлять Афганистаном. Создать цивилизованное государство, пускай со своими культурными ценностями, со своим пониманием справедливости. Страна должна существовать, и впереди у них очень большая работа. Может быть, она более сложная, чем то, что они пришли к власти. Если они с этим справятся, это будет круто. Я им желаю, чтобы у них все получилось», — заявил Шугалей.

Федеральное агентство новостей / Кирилл Романовский

При этом ученый уверен, что повстанцы не причинят вреда соседям — Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану. В этом Шугалея лично заверили представители новой власти:

«Ответ был категоричный: "Мы готовы к сотрудничеству, никуда за пределы Афганистана мы выходить не будем". Безусловно, ячейки "Талибана"* будут присутствовать в соседних странах. Они могут действовать, как любая политическая или общественная организация. Но нападения не будет», — заключил глава ФЗНЦ.

Ранее эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев объяснял, что ждет Афганистан после ухода американских военнослужащих. Эксперт назвал страны, с которыми талибы уже успешно налаживают партнерские отношения.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации