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Песков рассказал, почему Путин не пользуется соцсетями

Песков рассказал, почему Путин не пользуется соцсетями

Президент РФ Владимир Путин не может вести социальные сети сам из-за нехватки времени, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе марафона «Новое знание» на полях Восточного экономического форума Песков напомнил, что Путин уже объяснял, что на ведение соцсетей у него нет свободного времени.

«Он не хочет, чтобы кто-то этим занимался за него», — добавил представитель Кремля.

В то же время правительство РФ и министерства стараются расширять свое присутствие на просторах Интернета и будут продолжать работу в этом направлении.