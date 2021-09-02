Минприроды России планирует запретить производство одноразового пластика в 2024 году

Производство одноразовых пластиковых товаров в России могут окончательно запретить в России в 2024 году, сообщил глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

РЭО уже подготовил перечень из 28 предметов, рекомендуемых к запрету на территории России. Одноразовая плвстиковая посуда, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, блистерная упаковка (кроме лекарств), несколько видом пакетов и другие товары могут перестать производить в стране в ближайшие годы.

«В пределах нескольких лет, мы уверены, что мощности соответствующие могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей] «, — заявил Буцаев на полях Восточного экономического форума.

Всего 5% отходов на территории России сейчас отправляется на переработку, при этом отсортировать удается порядка 20% мусора. Создание рынка вторсырья позволит наладить этот процесс, добавил Буцаев.