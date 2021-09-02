Путину в формате интерактивной презентации рассказали о развитии Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин ознакомился с результатами развития Дальнего Востока. Итоги работы представили в формате специальной интерактивной презентации.

Глава государства принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Презентация состоялась во время мероприятия. Кроме того, Путин по видеосвязи пообщался с резидентами территорий опережающего развития, готовые к запуску своих производств.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Событие продлится со 2 по 4 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может принять участие в саммите G20 по Афганистану. Это произойдет, если мероприятие будет согласовано.