Депутат Народного Хурала Калмыкии: русский феминизм нужно направить в правильно русло

Восточный экономический форум (ВЭФ), как и любое подобное мероприятие в современном обществе, не обошелся без толики феминизма. Участники дискуссии отметили, что в России женщины все чаще покоряют карьерные высоты, а руководители и предприниматели из их числа все активнее задают тренд на личностное развитие.

О современном российском феминизме, о возможностях женщины во власти корреспондент «ПС» пообщалась с ярким гостем сессии — депутатом Народного Хурала (парламента) Калмыкии, создательницей детского образовательного центра «Маленькие Эйнштейны» Ольгой Бадма-Халгаевой.

— Калмыкия, по крайней мере со стороны, кажется республикой, в которой сильны традиционные, консервативные ценности и вдруг тема феминизма...

— Я бы не говорила, что Калмыкия жестко консервативная. А тема феминизма на сегодняшний день, как мне кажется, приобрела немного неправильный характер. Ее почему-то в обществе воспринимают агрессивно. На самом деле феминизм — это не про то, как женщинам бороться за что-то. Это про возможность женщин звучать на арене параллельно с мужчинами. Я всегда говорила, что самые лучшие плоды работы, самые лучшие проекты рождаются только при совместной деятельности, при мужской и женской энергиях.

Самый первый совместный проект — это ребенок, который рождается в семье. И будь то политика, образование — всегда должен быть баланс: и женская энергетика, и мужской взгляд. Как ни крути, мы никуда без мужчин и мужчины без нас. Поэтому неправильно рассуждать, что мы должны, что можем. Все должно быть в гармонии, в балансе.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

— Русский феминизм — агрессивный?

— Это только мое личное мнение: немного агрессивный. Мне приходится работать с молодежью, читать лекции. Очень печально видеть, как молодые девушки, которые пока не имеют опыта, интерпретируют феминизм очень агрессивно в своем проявлении. Не знаю, есть ли понятие «русский феминизм», но то, что его надо направить в правильное русло, однозначно. Я бы даже изменила слово. На какое, сейчас не могу сказать. Но может поменять направление и тон изменится.

— Сейчас Калмыкию возглавляет бывший спортсмен Бату Хасиков. В последнее время звучит много критики в его адрес. Вы допускаете, что женщина может поправить дела в республике?

— Конечно. Любую республику может возглавить женщина. Здесь не столько акцент на гендерном различии, сколько о компетентности и профессионализме. Если говорим о такой высокой должности, как глава региона или страны, то, конечно, это должен быть готовый человек с большим опытом, знаниями, навыками. Неважно мужчина или женщина. Если появится женщина, которая сможет возглавить и народ пойдет за ней, почему нет? Самое главное, чтобы это было во благо республики.

facebook.com / Бату Хасиков

Калмыкия — буддийская республика. Недавно я наткнулась на статью Далай-ламы о том, что сейчас необходимо больше женщин в управлении. Потому что женщины от природы добры, открыты сердцем. Именно тогда, когда правит женщина, меньше войн, меньше разрухи. И я с ним согласна. Женщина смотрит в будущее через призму своих детей: как им будет жить? Те лидеры, у которых есть дети, они смотрят дальше в будущее, они смотрят через призму своих детей.

— Как считаете, клуб жен-лидеров регионов (образован весной 2021 года по инициативе супруги главы Кузбасса Анны Цивилевой - прим.ред ) может повлиять на решения патриархата во власти?

— А есть такой клуб? (смеется). Вообще любой клуб может оказать влияние. Любое сообщество — это некая власть. Сегодня много говорилось о мягкой силе. И я хочу сказать, что очень повезло губернаторам, у кого мудрые жены, которые могут показать с женской стороны ту или иную проблему.