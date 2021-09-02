Пловец Вячеслав Емельянцев стал серебряным призером Паралимпиады

Российский пловец Вячеслав Емельянцев принес в копилку команды Паралимпийского комитета России на Играх в Токио серебряную медаль.

Вячеслав Емельянцев участвовал в заплыве на 100 метров в категории S14. Россиянин продемонстрировал результат 59,05 секунды, опередив британца Риса Данна (59,97) и стал обладателем серебряной медали. Победил в соревнованиях австралиец Бенджамин Джеймс Ханке, обогнавший Емельянцева на 1,32 секунды.

Также в заплыве участвовал еще один российский спортсмен. Михаил Кулябин с результатом 1 минута 1,15 секунды оказался на шестом месте.