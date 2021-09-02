Талибы исключили присутствие женщин в составе нового Правительства Афганистана

Женщины не войдут в новый состав Правительства Афганистана. Об этом заявил представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид.

Член радикального объединения в беседе с журналистами отметил, что женщины смогут работать в министерствах и других структурах. Однако они не войдут в новый состав правительства. Муджахид отметил, что талибы сформируют «правительство национального единства как можно скорее».

Ранее стало известно, что представители прежней администрации страны не войдут в новое руководство. Талибы могут объявить решение о составе нового правительства 3 сентября.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации