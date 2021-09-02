Милов не смог обжаловать решение Люблинского райсуда по иску бизнесмена Пригожина

Московский городской суд 2 сентября рассмотрел апелляционную жалобу соратника блогера Алексея Навального Владимира Милова на решение Люблинского районного суда.

Речь идет о взыскании компенсации причиненного морального вреда в пользу петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Ответчик подал жалобу на решение суда по иску бизнесмена о защите чести, достоинства, деловой репутации. Мосгорсуд в результате заседания оставил обжалуемое решение без изменения и не удовлетворил апелляцию, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Юридическая служба компании выразила сотрудникам суда благодарность за высокий профессионализм и проделанную работу.

«Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов», — следует из публикации.

Мосгорсуд ранее отказал Милову в удовлетворении другой апелляционной жалобы по иску Пригожина. В силу вступило постановление признать сведения, распространяемые сторонником Навального, недостоверными, оскорбительными и порочащими.