Число жертв наводнения в США увеличилось до шести

Шесть человек погибли в результате наводнения в американских штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Пожарное управление Нью-Йорка сообщило, что два местных жителя получили смертельные травмы из-за частичного обрушения стены, а тело еще одной женщины было найдено в Квинсе. Медики скорой помощи позднее рассказали об умершем человеке в Бруклине. Мэр города Пассеик, расположенного в Нью-Джерси, Эктор Лора подтвердил информацию о гибели не менее двух человек, передает телеканал CNN.

Представители Национального центра США по наблюдению за ураганами ранее объявили о сильном ветре и угрозе наводнений, которые могут начаться на северо-востоке страны. Специалисты предупредили, что циклон будет сопровождаться обильными осадками.