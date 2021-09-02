Расследующий дело фирмы Merlion правоохранитель объявлен в розыск

Сотрудники полиции объявили в федеральный розыск московского следователя Алексея Неснова. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Правоохранитель покинул Россию до проведения обысков и других мероприятий. Фигурант был ответственным за расследование уголовного дела в отношении владельцев компании Merlion. Он согласился решить вопрос хозяев фирмы за взятку в размере 2,5 млн рублей.

Правоохранители завели на бывшего коллегу дело. Он скрылся, надеясь избежать уголовного наказания за преступление коррупционного характера.