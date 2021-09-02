Сергей Лавров уверен, что США могут выкрасть спортсменов из России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что американцы могут выкрасть российских спортсменов под предлогом употребления допинга.

Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области напомнил о практике Америки, которая может выкрасть человека, представляющего угрозу, и незаконно вывести его на свою территорию. Глава МИД считает, что такие методы могут применяться и к спортсменам из России, которых американцы считают угрозой на международных соревнованиях.

Президент США Джо Байден подписал «акт Родченкова», который позволяет бороться с допингом во всем мире. Теперь американские суды могут выносить приговор за применение допинга на международных соревнованиях, в которых они участвуют.