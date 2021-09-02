В медиацентре «Патриот» стартовал брифинг Шугалея по итогам поездки в Афганистан

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей проводит пресс-конференцию по итогам поездки в Афганистан.

Ученый отправился в Кабул, чтобы выяснить, какая обстановка складывается в Афганистане после вывода американских войск из республики. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установило контроль над территорией страны.

По возвращении Шугалей проводит брифинг в студии медиацентра «Патриот».

Максим Шугалей прежде сообщал, что местные жители охотно идут на контакт и делятся своим мнением по поводу талибов и будущего Афганистана. Талибы тоже открыто пообщались с социологом.

Стоит отметить, что ученый уже не в первый раз посещает кризисный регион. Максим Шугалей ранее проводил социологическое исследование в Ливии, но в африканской стране его похитили боевики, и социолог провел в тюрьме полтора года.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации