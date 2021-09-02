Глава МИД РФ призвал стороны конфликта в афганской провинции Панджшер к диалогу

Боевики «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) развернули операцию против сил сопротивления в Панджшере. МИД РФ выступил против боевых действий.

В четверг, 2 сентября, талибы объявили о начале операции в мятежной провинции после провала переговоров с представителями сил сопротивления. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал стороны конфликта к поиску мирного решения и компромисса.

«Надеюсь, что талибы не реализуют угрозу начать бои, призываем их и другие силы в Афганистане к диалогу по созданию правительства», — отметил Лавров.

В настоящее время горная афганская провинция Панджшер осталась единственным очагом сопротивления режиму талибов. Около четырех тысяч бойцов под командованием вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и сына знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда — Ахмада Масуда укрываются в ущельях.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации