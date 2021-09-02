Супруга главы Кузбасса Цивилева раскрыла цель создания клуба жен-губернаторов

Председатель совета директоров угольной компании «Колмар», супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева объяснила, почему решила создать клуб жен-лидеров регионов РФ. По ее словам, женщина может и должна приносить пользу обществу наравне с мужчиной. Об этом она рассказала корреспонденту «Политики Сегодня» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Кем бы женщина ни работала, она может приносить большую пользу обществу. В Кузбассе я занимаюсь исключительно общественной работой, и наш совет показал большую эффективность, мы помогли тысячам и тысячам людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — отметила Цивилева после сессии «Выездная гостиная ЕЖФ. Непрерывное развитие: выбор или необходимость для женщин лидеров».

Цивилева добавила, что сегодня клуб занимается «огромным количеством» проектов в самых разных сферах — культуре, спорте и туризме. По ее мнению, такой опыт будет полезен и другим регионам. Объединив совместные усилия, общественники смогут гораздо эффективнее помогать, к примеру, людям с ограниченными возможностями, а также доносить свои инициативы до губернаторов и исполнительной власти.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

«Мы бы хотели поделиться нашим опытом и транслировать его на другие регионы, а также получать от них какую-то отдачу и новые идеи. Мы могли бы наших ребят отправлять туда на выступления или сборы и принимать ребят из других субъектов РФ», — рассуждает председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

Собеседница издания обратила внимание, что после II Женского форума, который прошел 24-25 мая 2021 года в Кузбассе, в России все чаще стали проводить различные площадки женского лидерства.

«Женщины все больше занимают позиции, имеющие значение. Их деятельность действительно позволит улучшить жизни обычных людей и простых граждан. Женщина должна в точности, как и мужчина, приносить пользу обществу, работать, быть активным гражданином своей страны», — убеждена Цивилева.

Супруга Сергея Цивилева добавила, что не планирует расширять клуб жен-лидеров регионов РФ до федерального уровня.

«Это не моя компетенция, потому что я не являюсь супругой министра. Я могу заниматься только тем, чем я уполномочена. Этот вопрос, наверное, нужно адресовать женам министров», — улыбнулась собеседница «ПС».

Клуб жен-лидеров регионов РФ был основан на II Женском форуме в Кузбассе, который прошел 24-25 мая в Кемеровской области.