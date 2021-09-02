«Это путь к Содому и Гоморре»: в бундестаге резко раскритиковали ЛГБТ-эксперимент над детьми

Минкульт федеральной земли Саксония, которая входит в состав ФРГ, но при это уже около века провозглашает себя Свободным государством, призвали педагогов школ не применять в процессе обучения знаки «лингвофеминизма», сообщает газета Die Welt. Речь идет о так называемых гендерных звездочках, которые используются при обращении к группе людей во избежание дискриминации по половому признаку.

Так, вместо простой фразы «дорогие ученики» преподаватели стали писать «дорогие ученики*цы». Подобные уточнения за несколько лет практики заполонили не только школьные объявления и переписки, но и учебные материалы. И все во имя гендерного равенства — толерантного тренда, который активно пропагандирует в своей предвыборной программе стремящаяся к власти партия «Союз 90/Зеленые».

ТАСС / Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

При этом само понятие «гендерные звездочки» было закреплено в немецком орфографическом словаре Duden чуть более года назад вместе со словом «локдаун».

Накануне нового учебного года первая из 16 федеральных земель решила больше не следовать «политической моде». Во все саксонские школы пришли письма от регионального минкульта с рекомендацией стремиться к «языковому нейтралитету». Отныне преподаватели могут сами определять уместность толерантной семантики.

wikipedia.org / Coyote III / CC BY-SA 4.0

Член комитета по международной политике в бундестаге, депутат фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт в беседе с «Политикой Сегодня» выразил поддержку властям Саксонии. Он считает, что не только Германии, но и всему миру необходимо противостоять жесткой идеологии гендерного равенства.

— Как оцениваете «бунт» властей Саксонии в части отказа от «гендерных звездочек»?

— Слава Богу, что находятся все-таки еще политические силы, которые, по крайней мере, пытаются остановить продвижение этого маразма, когда девочке и мальчику нельзя ставить пол, мол, пускай он сам подрастет и определится, какого он пола. Я рад, что у нас хотя бы одна земля еще может противостоять этому.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

— На Западе и в частности в Германии сейчас активно продвигают идею гендерного равенства. Как на это смотрит консервативное крыло бундестага, в частности партия АдГ?

— И «Альтернатива для Германии», и я лично считаем, что каждый человек имеет право жить так, как он избирает, это право дал нам Бог. Но делать образ жизни, который ведет человечество в тупик, основной моделью — это значит привести общество и человечество к Содому и Гоморре, к концу этих двух городов.

И это надо четко понимать, это не игрушки. Это не просто игра в демократию, свободу слова. Это жесткое навязывание идеологии, которая противоестественна для продолжения рода человеческого.

— Как можете оценить политику «Зеленых»? В предвыборной программе они выделяют существенное место не только экологической повестке, но и вопросам равенства.

— Вся эта гендерная феминистическая идеология построена на отрицании Бога. Это ни что иное, как глобальный протест, который говорит, что «Бог, ты не совершенен, ты создал нас с ошибкой, и мы, люди, сейчас поправим эту ошибку». И это очень страшно. В Библии очень четко описывается, что произошло с этими двумя городами Содомом и Гоморрой, в которых эта идеология стала главенствующей и образом жизни.

facebook.com / Waldemar Herdt MdB

Не только христиане, да и мусульмане относятся к этому с очень большим непониманием и отрицанием. И многие другие и религии, и течения, вероисповедания, и философии понимают пагубность жесткой идеологической пропаганды такого образа жизни. Этому надо противостоять.

— Но погоня за гендерным равенством уже стала настоящим западным трендом. Легализацию ЛГБТ-сообщества продвигают не только в Германии, но и во всем Евросоюзе, и в США.

— Надо просто вернуться на разумный логический ход событий. Ни в коем случае не ущемлять, не устраивать гонений и не принижать этот образ жизни, но делать его пропагандистскими методами основным, модным или продвинутым в обществе — это путь в никуда, в тупик человеческого развития.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Отметим, основным идеологом гендерного равенства в Германии является партия «Зеленых», которая, по данным социологов, имеет неплохие шансы одержать победу на выборах в бундестаг в этом месяце и сформировать правящую коалицию.

Однако нередко погоня за равноправием доходила до абсурда. Так, в 2014 году газета The Washington Post писала, что «Зеленые» совместно с Социал-демократической партией (СДПГ) призвали муниципальные власти Дортмунда (город на западе ФРГ) заменить человеческие фигурки на некоторых светофорах с мужских на женские.

Позже СДПГ открестились от задумки, а вот «Зеленые» пошли еще дальше. Они заявили о необходимости пересмотреть изображение и самой женской фигуры на светофорах по всей Германии, поскольку не каждая девушка может ассоциировать себя «со светофорным человечком женского пола, который носит юбку и косу».