Пожилые россияне 2 сентября начали получать единовременные выплаты

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей будет перечислено 2 сентября 2021 года некоторым пожилым гражданам Российской Федерации.

Речь идет о россиянах, которые обычно получают пенсию на банковскую карту. По словам заместителя председателя Правительства России по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, таким образом выплату перечислят 30,7 миллиона пенсионеров страны.

Еще 12,7 миллиона граждан заберут выплату одновременно с пенсией. Это касается россиян, которые получают пенсии на дому, с помощью «Почты России» либо других доставщиков. Как говорил ранее президент РФ Владимир Путин, данное пособие должны перечислять всем пенсионерам страны.