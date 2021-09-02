Владимир Путин встретится с олимпийцами и паралимпийцами в сентябре

Президент России Владимир Путин проведет две встречи со спортсменами. С олимпийцами он встретится 10 сентября, а с паралимпийцами — 14 сентября.

Глава Министерства спорта Олег Матыцин сообщил РИА Новости, что Совет по спорту планируется провести 10 сентября, а встречу с паралимпийцами — 14 сентября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встречи со спортсменами Владимир Путин планирует провести по видеосвязи.

Президент России проводил подобную встречу с паралимпийцами и 9 августа, перед их отъездом в Токио. Глава государства не раз отмечал, что в РФ уделяется приоритетное внимание развитию паралимпийского спорта.