Песков рассказал, может ли «Северный поток — 2» представлять угрозу

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российский трубопровод «Северный поток — 2» способен стать для кого-либо угрозой.

Речь идет о позиции Соединенных Штатов Америки и Украины. Данный вопрос пресс-секретарь президента России обсудил в беседе с журналистами в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу», — считает Дмитрий Песков.

Он добавил, что строительство газопровода близится к своему завершению. Также в ходе разговора Песков отметил, что «СП-2» является исключительно коммерческим проектом.